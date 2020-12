De Libanees Salim Ayyash is vrijdag door het door de VN gesteunde Libanontribunaal (TSL) in Leidschendam veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege de moord op oud-premier Rafik Hariri. Ayyash is ruim vijftien jaar na de moord op Hariri nog altijd voortvluchtig.

Volgens de rechter van het tribunaal, David Re, verdient de veroordeelde Libanees vijf keer levenslang.

Ayyash is een van de vier mensen die het in 2007 opgerichte hof heeft vervolgd en berecht. De hoofdverdachte in de moordzaak waar het TSL uitsluitend mee bezig is geweest, Moustafa Badreddin, is al lang overleden. De andere drie beklaagden zijn vrijgesproken. Alleen Ayyash werd in augustus schuldig bevonden.

Ayyash zou net als de andere beklaagden lid zijn van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah en medeverantwoordelijk zijn voor de moord op Hariri. Die overleed in februari 2005 samen met 21 anderen in het centrum van de Libanese hoofdstad Beiroet door een aanslag met een autobom.

Hezbollah ontkent betrokkenheid bij moord

Hezbollah (de belangrijkste spreekbuis van de grootste bevolkingsgroep, de sjiieten) ontkent iets te maken te hebben met de aanslag. De groepering stelt dat het tribunaal een politieke farce is. Mede daarom zijn de vier beklaagden nooit opgepakt.

Het TSL is ook in Libanon omstreden door de kosten die het maakt. Het onderzoek en de rechtszaak tegen de vier Hezbollah-leden hebben vijftien jaar geduurd en kostten zo'n 850 miljoen euro.

De moordaanslag op de oud-premier stortte Libanon in de ernstigste politieke crisis sinds de burgeroorlog en leidde tot de terugtrekking van Syrische troepen. Het verdwijnen van de machtige Hariri leidde tot meer invloed voor sjiitische facties zoals Hezbollah. Jaren van diepe politieke verdeeldheid volgden.