Op Sint-Maarten is donderdag een Franse toeriste door een haai aangevallen en om het leven gekomen, melden lokale autoriteiten aan persbureau AP. Dit is de eerste fatale aanval van een haai in de recente geschiedenis van het eiland.

De 38-jarige Française zwom zo'n 150 meter uit de kust toen ze werd gegrepen. Het dier scheurde een van haar benen eraf.

Volgens persbureau AP vond de aanval plaats nabij het populaire strand Orient Bay op het Franse gedeelte van het eiland. De overheid heeft kort daarna een tweedaags zwem- en watersportverbod ingesteld voor alle stranden.

AP schrijft dat in de recente geschiedenis slechts één keer eerder een aanval van een haai is gemeld op Sint-Maarten. De persoon zou deze aanval in 2005 hebben overleefd.

Sinds het begin van deze eeuw zouden 34 zwemmers nabij de Caribische eilanden gebeten zijn, van wie 4 de aanval niet overleefden.

Het is nog niet duidelijk door welk type haai de Française is aangevallen. In de buurt van de regio waar de toerist werd aangevallen, leven vooral rif- en verpleegsterhaaien, die meestal ongevaarlijk zijn voor de mens. Tijger- en stierhaaien zouden af en toe voorkomen in het gebied.