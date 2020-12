De EU-leiders zijn het in de nacht van donderdag op vrijdag eens geworden over uitbreiding van sancties tegen Turkije vanwege illegale gasboringen in de Middellandse Zee bij Griekenland en Cyprus. Die twee EU-lidstaten dringen al langer aan op maatregelen tegen Ankara.

Tot nu toe heeft de EU tegen slechts twee functionarissen van het Turkse staatsoliebedrijf strafmaatregelen ingesteld, zoals een inreisverbod in de EU. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen een lijst met nieuwe namen van personen en bedrijven samenstellen.

De moeizame en politiek gevoelige relatie van de EU met Turkije werd op de top in Brussel langdurig besproken. Turkije is officieel nog steeds kandidaat-lidstaat voor de EU, een NAVO-bondgenoot en een belangrijke partner in het beheersen van de vluchtelingen- en migrantenstromen.

De afgelopen maanden gedroeg Turkije zich meermalen provocerend naar de EU toe. Griekenland stelde het leger afgelopen augustus in staat van paraatheid vanwege oplopende spanningen.

EU-buitenlandchef Josep Borrell wordt gevraagd een rapport op te stellen over de stand van zaken in de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije, en opties aan te dragen hoe nu verder om te gaan met het land.