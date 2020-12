Het aantal positieve tests dat in Duitsland in een etmaal is vastgesteld, is donderdag opnieuw gestegen naar een recordaantal. Tijdens Kerst worden de maatregelen in Duitsland iets versoepeld, maar door de zorgwekkende cijfers ziet bondskanselier Angela Merkel liever dat de maatregelen worden aangescherpt.

Het Robert Koch-Insti­tut, de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 23.679 nieuwe besmettingen gemeld. Woensdag meldde het RKI 20.815 nieuwe gevallen, een forse toename ten opzichte van dinsdag (14.054).

In Duitsland werden begin deze maand de geldende coronamaatregelen verlengd tot 10 januari. Onder meer restaurants, musea en theaters blijven gesloten in de zogenoemde lockdown-light, die ondertussen anderhalve maand duurt. Deze maatregelen lijken echter onvoldoende vruchten af te werpen.

Het dodental is in het afgelopen etmaal met nog eens 440 toegenomen. Woensdag werd een recordaantal van 590 sterfgevallen gemeld. In totaal zijn in Duitsland nu 20.372 personen overleden aan de gevolgen van COVID-19.

'Dit moet niet de laatste Kerst met grootouders zijn'

Eerder was al besloten tijdens de feestdagen de beperkingen voor bijeenkomsten iets te versoepelen, waardoor de oosterburen tijdens Kerst met tien man bij elkaar mogen zijn. Als dit wordt toegestaan, dan is er volgens het gezaghebbende wetenschappelijke instituut Leopoldine de weken na Kerst een harde lockdown nodig om het oplopende aantal besmettingen tegen te gaan.

Echter, nu het aantal positieve tests record na record breekt, wordt de roep om de coronamaatregelen eerder te verscherpen luider. Bondskanselier Angela Merkel wil met de premiers van de zestien bondsstaten overleggen over strengere maatregelen vóór de Kerst.

Woensdag zei Merkel tijdens een emotionele speech dat dit niet "de laatste Kerst met grootouders moet zijn."