Een uitgelekte lijst van de Chinese autoriteiten geeft inzicht in de manier waarop ze Oeigoeren selecteren voor de detentiekampen in de provincie Xinjiang. De lijst waar Humans Rights Watch woensdag over bericht, bevat informatie van meer dan tweeduizend Oeigoeren die in zo'n kamp terechtkwamen.

Op de lijst uit 2018 staan namen en telefoonnummers van Oeigoeren die middels een dataprogramma (IJOP) zijn geïdentificeerd en geselecteerd. Bijvoorbeeld het dragen van religieuze kleding, het regelmatig uitzetten van een telefoon of "instabiele gedachten" zorgt ervoor dat iemand opvalt. Begin dit jaar lekte een soortgelijke lijst uit via BBC News.

"We zien voor eerst de IJOP in actie bij het opsluiten van mensen", zegt Humans Rights Watch over de lijst uit de prefectuur Aska. Volgens de mensenrechtenorganisatie geeft dit "verder inzicht in hoe China's brute onderdrukking van de moslims in Sinkiang wordt aangewakkerd door technologie".

Hoe Humans Rights Watch aan de lijst is gekomen, is niet bekend. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten dat de berichtgeving niet de moeite waard was om te weerleggen. Volgens hem zit de organisatie "vol met vooringenomenheid".

Miljoen Oeigoeren vast in detentiekampen

Mensenrechtenorganisaties en experts van de Verenigde Naties zeggen dat zeker één miljoen etnische Oeigoeren, van wie de meerderheid moslim is en de Turkse taal spreekt, op enig moment heeft vastgezeten in een van de zwaarbewaakte kampen.

Volgens China gaat het echter om onderwijs- en trainingscentra waar mensen vrijwillig verblijven. Er wordt gezegd dat alle Oeigoeren inmiddels "geslaagd" zijn en inmiddels weer thuis zijn. Of deze centra daadwerkelijk gesloten zijn, kan niet onafhankelijk worden bevestigd omdat er beperkt toegang tot de kampen is.