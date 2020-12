De hoogwaterkering van Venetië is woensdag alsnog geactiveerd. Dat lukte een dag eerder niet, waardoor het water tot een hoogte van 138 centimeter steeg en de Italiaanse stad deels onder water kwam te staan.

Het is nog onduidelijk waarom de miljarden kostende hoogwaterkering MOSE eerder niet functioneerde. Bronnen zeggen tegen het Italiaanse persbureau ANSA dat het systeem in de nacht van dinsdag op woensdag alsnog ingeschakeld kon worden.

Ook de komende dagen wordt in Venetië hoogwater verwacht. Het waterpeil kan volgens weervoorspellingen stijgen tot 125 centimeter op woensdag, 135 centimeter op donderdag en zelfs 140 centimeter op vrijdag.

In verband met de slechte weersvoorspellingen blijft de hoogwaterkering de komende drie dagen in werking, meldt La Republicca.

Burgemeester wil dat waterkering sneller geactiveerd kan worden

De hoogwaterkering van de stad is sinds 2003 in aanbouw en is in 2021 naar verwachting helemaal af. Onlangs sprak de burgemeester van de stad nog vol lof over het miljarden euro's kostende project: in oktober beschermde de waterkering de stad al meerdere malen tegen overstromingen en konden ook twee vloedgolven worden tegengehouden.

De barrières van de waterkering zijn gebouwd om dicht te gaan bij een waterpeil van 1,10 meter. Om de kering te sluiten moet alleen wel 48 uur van tevoren actie worden ondernomen. De burgemeester wil dat dit minder lang duurt om sneller te kunnen reageren op plotseling veranderende weersomstandigheden.