Frankrijk heeft nog vijf tieners opgepakt in de zaak rondom de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty. Zij zouden telefonisch contact met de dader hebben gehad en net als de door de politie doodgeschoten dader van Tsjetsjeense afkomst zijn, aldus ingewijde bronnen aan ANP.

De verdachten zijn tussen de veertien en achttien jaar oud. Veertien personen, onder wie minderjarigen, zijn tot dusver aangeklaagd in verband met de moord op de leraar.

De 47-jarige Paty werd tijdens een wandeling van school naar huis onthoofd door een achttienjarige man van Tsjetsjeense afkomst. De dader zou dit hebben gedaan omdat de docent tijdens een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de islamitische profeet Mohammed had laten zien.

De aanslagpleger is door politieagenten doodgeschoten. De Franse politie arresteerde na de moord meerdere personen, onder wie familieleden van de dader.

De Franse president Emmanuel Macron en zijn regering beraden zich woensdag over de strijd tegen het het radicaalislamitisch terrorisme. Ze bespreken een wetsvoorstel ter "versterking van de principes van de republiek". Met die wet in de hand wil de regering-Macron met name de radicalisering van jongeren in sommige moskeeën, op scholen en op het internet tegengaan.