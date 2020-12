Vijf mensen zijn dinsdag omgekomen bij een helikoptercrash in de regio Savoie in de Franse Alpen. Een zesde persoon verkeert nog in levensgevaar, aldus de Franse president Emmanuel Macron.

De helikopter stortte neer vanaf een hoogte van 1.800 meter bij de plaats Bonvillard, aldus de lokale autoriteiten.

In de helikopter zat een reddingsploeg die bezig was met een trainingsmissie. Behalve de piloot waren drie leden van de Franse luchtmobiele reddingsdienst en twee leden van een speciale politie-eenheid CRS aan boord.

De piloot kon zichzelf net op tijd uit de helikopter lanceren en alarm slaan. Drie helikopters hebben gezocht naar de plek van het ongeluk, maar vanwege dichte mist was deze lastig te vinden. Uiteindelijk is de plek van de crash gevonden, onder meer door hulp van zeker vijftig reddingswerkers.

Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is van de helikoptercrash.