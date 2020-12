De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft dinsdag (lokale tijd) tijdens een persconferentie excuses aangeboden voor fouten die door de inlichtingendiensten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanslag in Christchurch, waarbij in 2019 tientallen mensen om het leven kwamen.

Een commissie heeft onderzocht of de aanslag voorkomen had kunnen worden en of de overheid fouten heeft gemaakt voorafgaand aan de aanslag. Dinsdag is het achthonderd pagina's tellende onderzoeksrapport hierover vrijgegeven.

Uit het rapport blijkt dat de aanslag niet voorkomen had kunnen worden. Wel concludeert de commissie dat de controle bij het uitgeven van wapenvergunningen te kort schoot en dat de inlichtingsdiensten zich "bijna exclusief" gericht zouden hebben op dreigingen van islamitisch terrorisme, waardoor andere dreigingen mogelijk over het hoofd werden gezien.

"De Islamistische gemeenschap uit al jaren kritiek op de buitenproportionele aandacht die de veiligheids- en inlichtingendiensten aan hen geven. Dit rapport bevestigt dat er te veel aandacht op hen gericht is. De commissie heeft niets kunnen vinden dat erop wijst dat de aanslag had kunnen worden voorkomen, maar het waren alsnog tekortkomingen, en daarvoor bied ik mijn excuses aan", zei de premier in een verklaring.

Als antwoord op het rapport zegt Ardern dat de regering de wetten rondom onder meer wapenvergunningen gaat aanscherpen. Ook moeten haatmisdrijven in Nieuw-Zeeland voortaan beter worden geïdentificeerd en geregistreerd.

'Bloedigste incident in recente historie Nieuw-Zeeland'

De aanslag op 15 maart 2019 wordt gezien als het bloedigste incident in de recente historie van het land. De schutter opende op de desbetreffende dag het vuur in de Masjid Al Noor-moskee en de Linwood Masjid-moskee. Bij de aanslag, die de dader live op internet uitzond, kwamen 51 gelovigen om het leven. Ook raakten tientallen mensen gewond.

De Australiër bereidde zijn daden jarenlang voor. Zo begon hij in 2017 al met het verzamelen van wapens en het oefenen met deze wapens op de schietbaan. Zijn plan was om drie moskeeën aan te vallen, maar hij werd na de tweede schietpartij opgepakt.

De verdachte bekende eerder dit jaar schuldig te zijn aan het ombrengen van de religieuzen. Ook zegt de Australiër schuldig te zijn aan veertig pogingen tot moord en het plegen van een terroristisch misdrijf. In augustus werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating.