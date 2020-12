De Europese Unie krijgt een strafsysteem voor mensenrechtenschenders. Dat hebben de buitenlandministers van de lidstaten maandag besloten. Personen, organisaties en landen die zich schuldig maken dergelijke misdrijven kunnen voortaan makkelijker worden aangepakt.

Van personen en organisaties die de mensenrechten schenden, kan de EU met het nieuwe sanctiestelsel de tegoeden bevriezen. Europeanen mogen verder niet langer geld aan hen overmaken. Personen die mensenrechten schenden, kunnen ook een reisverbod krijgen.

Het maakt daarbij niet uit waar ter wereld de mensenrechtenschenders zich hebben misdragen.

Minister Stef Blok spreekt van "een bijzondere dag" en "echt een mijlpaal". Hij is niet alleen trots dat de EU nu krachtiger kan optreden tegen wandaden, maar ook dat "het voor Europese begrippen ook echt snel is gegaan".

Brussel broedt op nieuwe naam voor stelsel

Het nieuwe strafsysteem, waar Nederland al jaren op aandringt, is bekend geworden als de Europese Magnitski-wet.

Maar de EU wil geen gebruik maken van die naam, die verwijst naar soortgelijke Amerikaanse wetgeving (ter nagedachtenis aan een Russische advocaat en klokkenluider die in zijn Moskouse cel stierf). Dat zou de indruk kunnen wekken dat de wet alleen Rusland op de korrel neemt.

De sancties zijn bedoeld voor ernstige wandaden als volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid, marteling, slavernij, wederrechtelijke executies en het willekeurig oppakken en opsluiten van mensen. Maar de EU kan ze ook in stelling brengen als de vergrijpen wijdverbreid of stelselmatig zijn.

Tot dusver kan de EU mensenrechtenschenders niet individueel aanpakken, maar alleen in het kader van sancties tegen een heel land.

'Schenders gaan dit voelen waar het pijn doet'

Mensenrechtenschenders gaan de gevolgen voelen waar het pijn doet, zegt de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie. "Dit instrument versterkt het vermogen van de EU om op mensenrechtenschendingen te reageren en ze te voorkomen, waar ze ook plaatsvinden", zeggen zij en vijf Europese collega's.

In de Tweede Kamer gingen aanvankelijk stemmen op om een 'Nederlandse Magnitski-wet' in te voeren. Maar het kabinet wilde dat liever met alle EU-landen samen doen. Voorvechters CDA en D66 zijn opgetogen dat dat is gelukt.

De ministers gaan nu kijken wie als eersten in aanmerking komen voor de nieuwe mensenrechtensancties. In de eerste maanden van het jaar worden de sancties voor het eerst in stelling gebracht, verwachten ingewijden.