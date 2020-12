De daling van het aantal Belgen dat het coronavirus oploopt, lijkt te stabiliseren. Daarbij werden er de afgelopen dagen weer meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Viroloog Steven Van Gucht, die spreekt namens het Belgische coronacrisiscentrum, noemt deze ontwikkeling maandag "zorgelijk".

In België is op het moment nog sprake van een lichte daling van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. "Maar als we kijken naar de laatste drie dagen, dan kunnen we bijna spreken van een stabilisatie", aldus Van Gucht.

De mogelijke stabilisatie is met name te zien in Vlaanderen en de provincie Luxemburg. Het is nog gissen naar wat er precies aan de hand is, aldus Van Vught.

Hij sluit niet uit dat Belgen die gaan werken of winkelen over de grens in Nederland en Luxemburg, waar het coronavirus momenteel meer rondwaart dan in België, het virus een handje helpen. "Daar moeten we wel mee opletten." Ook gaat het virus meer rond onder jonge kinderen, die sinds drie weken weer naar school gaan.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is, over een week genomen, met 2 procent toegenomen ten opzichte van zondag. Sinds de tweede golf begin november een hoogtepunt bereikte, werd het juist rustiger in de ziekenhuizen. In België liggen nu ruim 3.200 mensen met corona in het ziekenhuis.

"We moeten met zijn allen een klein tandje bij zetten", aldus Van Gucht. "En zeker met de feestdagen op de tellen passen." Dan zijn extra coronamaatregelen volgens hem niet nodig en zal de daling toch doorzetten.

Verschillende versoepelingen sinds 1 december

Sinds 1 december zijn de niet-essentiële winkels in België weer open. Onder meer kleding- en meubelzaken moesten begin november dicht vanwege de vele coronabesmettingen.

De avondklok geldt nog wel, waardoor inwoners tussen 0.00 en 5.00 uur niet buiten mogen zijn. Voor de feestdagen geldt een algeheel vuurwerkverbod.

Belgen mogen met Kerst maar één zogenoemd 'knuffelcontact' van buiten het huishouden uitnodigen. Alleenstaanden mogen op 24 en 25 december twee nauwe contacten tegelijk ontvangen.