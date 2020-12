De Venezolaanse president Nicolás Maduro claimt dat zijn partij de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. Ruim 67 procent van de stemmen zou naar Maduro's socialistische partij PSUV zijn gegaan. Tientallen oppositiepartijen, inclusief de partij van zelfverklaard interim-president Juan Guaidó, kondigden eerder aan de verkiezingen te zullen boycotten.

De partijen zeggen dat Maduro de verkiezingen manipuleert. Om dezelfde reden deden ze niet mee aan de stembusgang in 2018. Ook de Verenigde Staten en de Europese Unie vrezen dat de verkiezingen in Venezuela "niet eerlijk" zijn verlopen.

"Deze verkiezingsuitslag van het onwettige Maduro-regime weerspiegelt niet de wens van het Venezolaanse volk", aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

De Venezolaanse kiezer leek zich niet geroepen te voelen om naar het stembureau te komen. Volgens de vicevoorzitter van het parlement heeft 19 procent van de ruim twintig miljoen stemgerechtigden gestemd. Daarmee leek de kiezer gehoor te geven aan de oproep van Guaidó, die Venezolanen opriep thuis te blijven. "De dictatuur wil geen verkiezingen houden, maar de hoop van dit land vernietigen."

Op basis van de verkiezingsuitslag verliest de oppositie de meerderheid in de Asamblea Nacional, het Venezolaanse parlement. Maduro had het parlement al op een zijspoor gezet, omdat zijn partij geen meerderheid had. Bij de verkiezingen waren 277 zetels te vergeven, 110 meer dan voorheen.

Door het verlies van de meerderheid in het parlement wordt de positie van Guaidó verder verzwakt. De oppositieleider riep zich in januari 2019 uit tot interim-president. Hij wordt gesteund door ruim zestig landen, waaronder Nederland. Maar Maduro week niet. Sindsdien heeft Guaidó's partij weinig vooruitgang geboekt.