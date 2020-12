De Uruguayaanse oud-president Tabaré Vázquez is zondag op 80-jarige leeftijd overleden aan longkanker. Dat hebben zijn kinderen zondag bekendgemaakt.

Vázquez studeerde voor hij de politiek in ging medicijnen en specialiseerde zich als oncoloog. In 2015 redde hij dankzij zijn achtergrond het leven van een veertienjarig meisje aan boord van een vliegtuig. Hij was een groot voorvechter in de strijd tegen roken en de tabaksindustrie.

Vázquez fungeerde tweemaal als president van Uruguay. Zijn eerste termijn was in de periode 2005 tot 2010. In 2015 werd hij nogmaals gekozen. In maart dit jaar volgde Luis Lacalle Pou hem op.

Het huidige staatshoofd prees de "geest van persoonlijke en politieke dialoog" van zijn voorganger. "Hij heeft zijn land gediend en aanzienlijke vooruitgang geboekt". Lacalle Pou kondigde drie dagen van nationale rouw af.

Duizenden mensen gingen in hoofdstad Montevideo, waar Vázquez ook vijf jaar burgemeester is geweest, de straat op om afscheid te nemen van de eerste linkse president van het Zuid-Amerikaanse land.

Duizenden mensen in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo herdachten zondag de oud-president. (Foto: ANP)