In de hoofdstad van Belarus, Minsk, zijn zeker driehonderd mensen gearresteerd bij protesten tegen de president Alexander Lukashenko. Duizenden mensen waren op de been in zowel Minsk als andere steden, tijdens wekelijkse protesten tegen de president.

Politie rukte uit met militaire voertuigen en waterkanonnen. De arrestanten zouden de wet rondom massa-evenementen hebben overtreden, aldus de Belarussische minister van Binnenlandse zaken.

Sinds 9 augustus gaan mensen wekelijks de straat op om te protesteren tegen Lukashenko. Hij zou de verkiezingen in het land gewonnen hebben, maar de betogers beschuldigen hem van fraude. Lukashenko heeft al 26 jaar het presidentschap in het Oost-Europese land in handen.

Lukashenko zelf beweert dat de betogingen zijn opgezet door 'Het Westen' en lijkt dialogen met de oppositie niet aan te willen gaan.

De president geniet steun van zijn Russische collega Vladimir Poetin. Poetin roept op tot dialoog tussen Lukashenko en de oppositie, maar meent ook dat Belarus te maken heeft met "onvoorziene buitenlandse bemoeienissen".