De mysterieuze ziekte die heerste onder medewerkers van de Amerikaanse ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana is mogelijk veroorzaakt door gerichte radiogolven, dat concludeert een rapport van de Amerikaanse regering zaterdag.

"De ziekteverschijnselen komen overeen met de effecten van gerichte radiofrequentie straling", aldus het rapport dat de National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine uitvoerde voor de Amerikaanse regering.

Eind 2016 werden voor het eerst mysterieuze klachten gemeld uit Cuba. De slachtoffers waren diplomaten of familieleden. Uiteindelijk kregen 24 personen last van hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en andere onverklaarbare symptomen.

Het rapport is de eerste officiële verklaring vanuit Washington voor de mogelijk verklaring van de ziekte. Tot dusver zweeg de Amerikaanse regering over de oorzaak van het zogenoemde 'Havana-syndroom', wat leidde tot veel speculaties over de mysterieuze ziekte.

Eerder werd al vermoed dat de symptomen mogelijk werden veroorzaakt door de geluiden van krekels.

Als gevolg van de ziekte haalde de VS een aanzienlijk deel van het ambassadepersoneel weg uit Cuba. Ook werden enkele Cubaanse diplomaten uitgewezen en teruggestuurd naar het Caribische eiland. De Cubaanse regering heeft altijd ontkend sonische aanvallen te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse ambassade.