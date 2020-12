Het aantal slachtoffers van een ongeluk in een kolenmijn in de buurt van de Chinese miljoenenstad Chongqing is zondag opgelopen tot 23. Dat melden staatsmedia zondag na het afronden van de reddingsoperatie. Het dodental stond eerder nog op achttien, maar er werd zaterdag nog gezocht naar vijf vermisten.

Een persoon kon zaterdag worden gered. Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag (lokale tijd) in de Diaoshuidongmijn, ruim 1.900 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Peking.

De 24 arbeiders waren op het moment van het ongeluk mijnapparatuur aan het ontmantelen toen een gaslek ontstond. De slachtoffers kwamen om het leven door koolmonoxidevergiftiging. De kolenmijn was al ruim twee maanden gesloten.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. China is een van de grootste producenten van steenkool ter wereld. De mijnen in het land staan bekend als zeer gevaarlijk.

Door een soortgelijk incident in de Diaoshuidongmijn kwamen in 2013 nog drie mensen om het leven.

In dezelfde regio gebeurde in september ook al een groot mijnongeluk. Toen kwamen zestien mijnwerkers om het leven door een gaslek.

De locatie van de Diaoshuidongmijn in de buurt van de Chinese stad Chongqing. (Foto: ANP)