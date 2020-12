In Parijs is een demonstratie tegen een omstreden veiligheidswet en politiegeweld zaterdag uitgelopen op rellen. Betogers botsten met politie, vernielden winkels, auto's en barricades. In een enkel geval is een bankkantoor geplunderd. De politie greep in met traangas. Zeker 42 personen zijn aangehouden. Meerdere agenten en brandweermannen zouden gewond zijn geraakt tijdens de rellen, aldus de politie via Twitter, hoeveel is niet bekend.

Zaterdag begon met een vreedzame betoging, maar volgens de politie 'infiltreerden' vijfhonderd relschoppers de demonstratie. Deze relschoppers zochten de confrontatie op met de politie. De meeste van deze betogers waren in het zwart gekleed. Sommigen hadden ook hamers mee om stoeptegels in stukken te breken.

Rond 18.00 uur was de officiële demonstratie voorbij en begon de politie met mensen vorderen om naar huis te gaan. De rellen waren toen echter nog gaande en om 20.00 uur waren er zeker 42 mensen aangehouden.

Het is het tweede weekend op rij waarbij het onrustig is in de Franse hoofdstad. Frankrijk heeft een golf van protest gezien sinds een voorstel voor een veiligheidswet werd aangekondigd. Niet alleen in Parijs, maar ook in Marseille, Lyon, Lille en andere Franse steden zijn mensen de straat op gegaan om hun onvrede te uiten.

Met de omstreden wet verbieden autoriteiten de verspreiding van beelden waarop agenten staan van wie de identiteit te herleiden is. Op een overtreding staat maximaal een jaar celstraf of een boete tot 45.000 euro. Volgens de regering is de wet bedoeld om agenten te beschermen.

Macron laat wet aanpassen, critici nog ontevreden

De partij van president Emmanuel Macron veranderde een aantal dagen geleden van standpunt. Na felle kritiek zei de partij de passage over de beelden van politieagenten aan te passen, maar volgens critici is dat niet genoeg.

Vakbonden, journalistenverenigingen en mensenrechtenorganisaties riepen Fransen daarom dit weekend op om opnieuw te demonstreren. Zij willen dat deze passage geheel uit de wet wordt gehaald. Zij vinden dat het de vrijheid van meningsuiting beperkt. Ook zou de wet het moeilijker maken om machtsmisbruik door agenten te registreren.

Niet alleen de passage over politiebeelden is controversieel. Ook staat in het wetsvoorstel dat de politie meer videobewaking kan toepassen, zoals door drones in te zetten bij demonstraties.

Agenten in Parijs worden met vuurwerk bekogeld. (Foto: ANP)

Woede over racistisch geweld bij politie

De protesten gaan niet alleen over het wetsvoorstel, maar ook over racistisch politiegeweld. Vorige week vrijdag bleken agenten een zwarte muziekproducent te hebben mishandeld in zijn eigen studio. Onder meer werd een traangasgranaat in de ruimte gegooid. Beelden van het incident verschenen online.

Hierdoor werd opnieuw aandacht gevestigd op politiegeweld in Frankrijk, met name tegen minderheden. Macron wil een platform opzetten zodat mensen aangifte kunnen doen van discriminatie door agenten. Politiebonden zijn kritisch over dit plan.