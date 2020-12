Duizenden Fransen zijn zaterdag opnieuw de straat op gegaan in Parijs om te demonstreren tegen politiegeweld. Ook zijn ze tegen een omstreden wetsvoorstel dat het filmen van agenten aan banden legt. Betogers vinden tegemoetkomingen van de regering, die de wet wil herzien, onvoldoende.

Hoewel duizenden betogers vreedzaam demonstreerden, zochten groepen in het zwart geklede demonstranten de confrontatie op met de politie. Zij staken meerdere barricades en auto's in brand, gooiden winkelruiten in en schoten vuurwerk af op agenten.

Agenten reageerden met charges en traangas. Bij een soortgelijk protest vorige week waren er ook al gewelddadige botsingen tussen deze groepen en de politie.

Betogers zijn boos over een wetsvoorstel dat het verspreiden van beelden verbiedt waarop agenten staan van wie de identiteit te herleiden is. Op een overtreding staat maximaal een jaar celstraf of een boete tot 45.000 euro. Volgens de regering is de wet bedoeld om agenten te beschermen.

'Passage herzien is niet genoeg'

De partij van president Emmanuel Macron veranderde een aantal dagen geleden van standpunt. Na felle kritiek zei de partij de gewraakte passage te herschrijven. Maar volgens critici is dat niet genoeg.

Vakbonden, journalistenverenigingen en mensenrechtenorganisaties riepen Fransen dit weekend daarom op om opnieuw te demonstreren tegen de wet. Zij eisen samen met de betogers dat de passage in zijn geheel geschrapt wordt. De wet maakt volgens hen inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en bemoeilijkt het registreren van machtsmisbruik door politieagenten.

In de wet staan ook andere fel bekritiseerde maatregelen, zoals de uitbreiding van videobewaking door de politie, bijvoorbeeld tijdens demonstraties en met behulp van drones. Ook deze veranderingen zijn bedoeld ter bescherming van agenten.

Woede over racistisch geweld bij politie

De protesten gaan hand in hand met woede over racistisch politiegeweld. Vorige week vrijdag schrok het land op na het verschijnen van bewakingsbeelden waarop meerdere politieagenten een zwarte muziekproducent mishandelen in zijn eigen muziekstudio. Daarbij werd op een gegeven moment een traangasgranaat de studio ingegooid.

Het slachtoffer, de 41-jarige Michel Zecler, zei tijdens de mishandeling racistisch bejegend te zijn. Zonder de video zou zijn verhaal niet meer dan een kort nieuwsverhaal gereduceerd worden, zei hij onlangs tegen The New York Times.

Macron belooft online platform

Het incident vestigde opnieuw de aandacht op politiegeweld in het land, met name tegen minderheden. Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis laaide al eerder de discussie op over Fransen die zijn omgekomen door politiegeweld. Het doorvoeren van nieuwe wetten om dat tegen te gaan, onder meer door het gebruiken van de wurggreep door agenten, werd bemoeilijkt door felle kritiek vanuit politiebonden.

Macron maakte vrijdag bekend dat hij begin volgend jaar een online platform gaat opzetten waarop mensen aangifte kunnen doen van discriminatie, bijvoorbeeld door de politie. Sommige politiebonden uitten al scherpe kritiek op dit plan.