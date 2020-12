Een Nederlandse man zit al ruim een maand vast in een detentiecentrum van de Amerikaanse immigratiedienst. Hij stak vanuit Mexico illegaal de grens over om een proces over de voogdij van zijn drie jonge dochters bij te kunnen wonen, zegt zijn zus zaterdag tegen het Dagblad van het Noorden.

Volgens zijn zus verblijft Frank Vingerhoed momenteel onder slechte omstandigheden in het detentiecentrum in de Texaanse stad El Paso, vlak bij de grens met Mexico. "Het eten is slecht, het is er koud en hij slaapt op een matras met het licht aan."

Vingerhoed probeerde eerst vanuit Mexico de VS binnen te komen met een visum, maar dat lukte niet. Daarom besloot hij in de nacht van 2 op 3 november te voet door de woestijn te trekken. De man stak zwemmend de Rio Grande over, waarbij hij "bijna verdronk" volgens zijn zus. Aan de overkant werd hij opgepakt.

Jaarlijks wagen honderdduizenden migranten vanuit Mexico en Zuid-Amerika de gevaarlijke grensovertocht naar de VS. Sinds 2014 zijn hierbij bijna 2.500 migranten omgekomen, rapporteren de Verenigde Naties.

Nederland kan weinig doen

De Nederlander wordt momenteel als "ongewenste vreemdeling" vastgehouden in een zogeheten Service Processing Center van de Amerikaanse immigratiedienst (ICE). Autoriteiten van het detentiecentrum hebben tegen de Emmenaar gezegd dat niemand het centrum uit mag vanwege het coronavirus, vertelt zijn zus. Het is onduidelijk of hij wordt vervolgd of het land uit moet. Zijn zus noemt het een "uitzichtloze situatie".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan momenteel weinig voor de man doen, zegt een woordvoerder tegen het AD. Momenteel mogen gevangenen in de Verenigde Staten geen bezoek ontvangen vanwege de pandemie, ook niet van ambassadepersoneel.

"Waar we kunnen, onderhouden we telefonisch contact, maar omdat veel gedetineerden in quarantaine worden gehouden, is daar helaas ook niet altijd gelegenheid voor", zegt de woordvoerder.

Migrantenkampen van de Amerikaanse immigratiedienst zijn omstreden. De kampen zijn onder meer "gevaarlijk overbevolkt", concludeerde een commissie van het Huis van Afgevaardigden vorig jaar. De centra komen regelmatig in opspraak vanwege misstanden, waaronder slechte omstandigheden voor kinderen.

Man ontvoerde kinderen naar Nederland

De man leefde tot 2019 met zijn vrouw, van wie hij inmiddels gescheiden is, in de VS. Nadat zijn vrouw hem had bedrogen, ontvoerde hij zijn kinderen (elf, tien en vijf jaar oud) en nam hij ze mee naar Emmen.

Na een half jaar zijn de kinderen door de politie bij Vingerhoed weggehaald en terug naar de VS gevlogen. Twee kinderen lieten weten bij hem te willen blijven, maar hier ging de rechter niet in mee, schrijft het AD.