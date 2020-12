Rusland is zaterdag op relatief kleine schaal begonnen met het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus. In Moskou zijn vaccinatiecentra geopend waar docenten en mensen die in de zorgsector werken een prik kunnen halen.

Russen kunnen op vrijwillige basis worden ingeënt met het eigen ontwikkelde vaccin Spoetnik V. Dit vaccin stuit op kritiek van medische experts omdat Rusland het middel binnen enkele maanden ontwikkelde en weinig tot geen onderzoeksdata deelde met internationale wetenschappers.

Rusland claimt dat het vaccin een effectiviteit van meer dan 90 procent heeft, maar de gezondheidsorganisatie WHO moet die bewering nog onderzoeken.

Het vaccin kost 16 euro per dosis, maar de Russische regering vaccineert de burgers gratis. Vanaf begin volgend jaar moeten in het hele land mensen worden ingeënt.

Er zouden in totaal twee miljoen doses op voorraad zijn, zei minister van Volksgezondheid Mikhail Murashko vorige week. Dat is op een bevolking van ruim 144 miljoen Russen bij lange na niet genoeg.

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Rusland staat op ruim 2,3 miljoen. Zeker 41.500 mensen overleden er aan de gevolgen van het virus.