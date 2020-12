Chinese reddingswerkers hebben zaterdag achttien lichamen geborgen in een kolenmijn in de buurt van de miljoenenstad Chongqing. Een persoon kon worden gered, melden Chinese media. De mijnwerkers kwamen vrijdagmiddag (lokale tijd) in de problemen na een gaslek.

Er wordt nog gezocht naar vijf mijnwerkers. De reddingswerkzaamheden gaan zaterdag door. Ook gaat de overheid de toedracht van het ongeluk onderzoeken.

Het incident gebeurde in de kolenmijn van de Diaoshuidong kolenmijn, ruim 1.900 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Peking. Op dat moment waren 24 mensen aan het werk om de mijn te ontmantelen. De mijn was al ruim twee maanden gesloten.

Door een soortgelijk incident in de Diaoshuidong mijn kwamen in 2013 nog drie mensen om het leven.

Het is het tweede grote mijnongeluk in de regio in twee maanden tijd. In september kwamen nog zestien arbeiders om het leven door een gaslek in de Songzao kolenmijn.

China is een van de grootste producenten van steenkool ter wereld. De mijnen in het land staan bekend als zeer gevaarlijk. Jaarlijks overlijden naar schatting zo'n vijfduizend mensen tijdens hun werkzaamheden. De overheid nam vijftien jaar geleden extra maatregelen om de sector te verbeteren, waaronder strengere controles bij bedrijven.