President Donald Trump heeft vrijdag (lokale tijd) de opdracht gegeven voor het vertrek van vrijwel alle Amerikaanse troepen uit Somalië. Voor 15 januari moet het aantal Amerikaanse militairen in het Afrikaanse land fors zijn verkleind, meldt het Pentagon. Recent ging Trump al over tot het terughalen van een groot deel van de troepen uit Afghanistan en Irak.

Hiermee lijkt Trump kort voor zijn vertrek uit het Witte Huis een verkiezingsbelofte in te lossen; namelijk het terughalen van Amerikaanse militairen. Volgens Trump zijn de buitenlandse operaties duur en ineffectief.

De zo'n zevenhonderd Amerikaanse militairen helpen Somalië in de strijd tegen terreurorganisatie Al Shabaab, een aan Al Qaeda gelieerde organisatie.

Het leger zal een groot deel van de militairen in omringende landen stationeren. Een deel blijft achter in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Voormalig defensieminister Mark Esper, die op 9 november door Trump werd ontslagen, was groot voorstander van een Amerikaanse troepenmacht in Somalië.

Experts vrezen dat het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit het land het gebied destabiliseert en milities in de Hoorn van Afrika ruimte geeft om te groeien. BBC News meldt dat functionarissen een maand geleden waarschuwden dat Somalische troepen niet zelfstandig in staat zijn om weerstand te bieden aan gewelddadige groeperingen.

Het is niet precies duidelijk hoeveel militairen uit Somalië zullen vertrekken. Uit Afghanistan vertrekken ongeveer vijfduizend soldaten. Irak ziet het aantal aanwezige Amerikaanse manschappen met vijftienhonderd slinken.