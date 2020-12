Een zeventigjarige Franse ex-chirurg is donderdag door een rechter veroordeeld tot 15 jaar cel voor het verkrachten en aanranden van vier minderjarigen en het bezit van kinderporno. De man wordt er daarnaast nog van verdacht in de afgelopen dertig jaar meer dan 300 kinderen te hebben misbruikt, schrijft Le Parisien. Die zaken lopen nog. Het is een van de grootste pedofilieschandalen in de Franse geschiedenis.

Onder de slachtoffers waar de man donderdag voor is veroordeeld waren twee van zijn nichtjes, een buurmeisje en één van zijn patiënten toen die pas vier jaar oud was.

Joël Le S. bekende in de rechtbank in de West-Franse stad Saintes dat hij de kinderen had misbruikt en verkracht. Naast de celstraf moet hij zich ook verplicht laten behandelen. Sinds het begin van zijn proces komen steeds meer details over de omvang van zijn kindermisbruik aan het licht.

Aanvankelijk werd gedacht dat de man ten minste 250 kinderen had misbruikt. Inmiddels is dat aantal al gestegen tot 312. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1989 en 2017, onder meer toen hij werkzaam was als chirurg. Hij misbruikte zowel jongens als meisjes. De gemiddelde leeftijd van zijn slachtoffers was elf jaar.

Er loopt nog een tweede proces tegen de man, maar de datum daarvan is nog niet bekend. Ongeveer dertig misbruikzaken konden niet meer worden ingebracht vanwege verjaring. Het is gezien de hoge leeftijd van Le S. waarschijnlijk dat hij de rest van zijn leven in de cel zal doorbrengen.

Buurmeisje verraadde acties van man

De man liep tegen de lamp toen zijn zesjarige meisje in 2017 tegen haar moeder vertelde dat de buurman (Le S.) zijn genitalieën had laten zien. Haar ouders stapten vervolgens naar de politie.

Bij een huiszoeking bij Le S. stuitten onderzoekers kort daarna op ruim driehonderdduizend afbeeldingen van kinderporno. Ook vonden ze dagboeken waarin hij de namen van zijn slachtoffers had geschreven, inclusief details over het misbruik. Le S. stelde in de rechtbank dat zijn dagboeken voor een deel bestond uit fantasieën.

Volgens de aanklagers maakte de man gebruik van zijn functie als chirurg om de slachtoffers te misbruiken wanneer ze alleen met hem waren. Ook hoopte hij mogelijk dat de slachtoffers te jong waren om de daden nog te kunnen herinneren.

In 2005 kreeg Le S. ook al vier maanden cel opgelegd voor het bezit van kinderporno.