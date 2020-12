De aanstaande Amerikaanse president Joe Biden heeft topviroloog Anthony Fauci gevraagd hem te blijven adviseren over de aanpak van het coronavirus als hij is geïnaugureerd, zei hij donderdag tijdens een interview met CNN. Daarnaast wil Biden een mondkapjesplicht in de eerste honderd dagen van zijn termijn.

Fauci, momenteel een van de belangrijkste adviseurs van de huidige president Donald Trump op het gebied van de bestrijding van het virus, ligt geregeld met het Witte Huis overhoop over de strategie die het moet volgen.

Trump slaat adviezen van Fauci en andere corona-adviseurs geregeld in de wind, waaronder dat over het dragen van mondkapjes. Fauci geeft in de media regelmatig zijn mening over de strategie van de president, waardoor hij vaak een mikpunt van kritiek is voor Trump-supporters.

De 79-jarige immunoloog geeft sinds 1984 leiding aan het Amerikaanse overheidsinstituut voor infectieziektes. Dat zal hij ook onder Biden blijven doen.

In het interview zei Biden verder dat hij het dragen van mondkapjes wil verplichten in de eerste honderd dagen van zijn termijn. "Niet voor altijd, gewoon voor honderd dagen", benadrukte hij. Biden zal de maskers verplichten waar dat mogelijk is, zoals in federale gebouwen en vliegtuigen en bussen.

Volgens hem zal dat leiden tot een significante daling van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Met ruim veertien miljoen gevallen telt de VS momenteel de meeste infecties ter wereld.

Biden wil coronavaccin in openbaar toegediend krijgen

Biden zei zo snel mogelijk een coronavaccin toegediend te willen krijgen als Fauci zegt dat dit veilig is. Bovendien wil hij het dan in het openbaar krijgen. "Mensen hebben het vertrouwen in de effectiviteit van een vaccin verloren. Het is heel belangrijk om als president naar buiten te communiceren dat het veilig is."

Deze week maakten zijn voorgangers Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama al bekend mee te gaan werken aan een vaccinatiecampagne. Ook zij willen een coronavaccin in het openbaar toegediend krijgen.