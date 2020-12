Het Zweedse openbaar ministerie sluit donderdag het onderzoek naar de vrouw (70) die in de buurt van Stockholm werd opgepakt omdat ze haar inmiddels 41-jarige zoon jarenlang zou hebben opgesloten. Volgens de aanklager is er geen bewijs dat de man tegen zijn wil werd vastgehouden of dat hij het slachtoffer van geweld is.

Zweedse media meldden na de arrestatie dat de vrouw haar zoon 28 jaar lang zou hebben vastgehouden. De man werd daarna vanwege zijn slechte gezondheid en verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nog altijd wordt behandeld.

De moeder werd verdacht van illegale vrijheidsbeneming en het veroorzaken van lichamelijk letsel. De verdenkingen tegen haar werden woensdag afgezwakt nadat de politie gesprekken had gevoerd met de zoon. De Zweedse werd diezelfde dag, drie dagen na haar arrestatie, vrijgelaten.

De openbaar aanklager zegt nu dat bij forensisch onderzoek in het appartement in Haninge, een voorstad van de Zweedse hoofdstad Stockholm, geen aanwijzingen zijn gevonden dat de man daar tegen zijn wil werd vastgehouden. Er waren geen gesloten deuren of ruimtes en spullen om iemand vast te binden.

Ook blijkt dat de verwondingen van de man niet veroorzaakt zijn door geweld, maar te wijten zijn aan zijn slechte gezondheid. "Het is nu heel belangrijk om beide personen te helpen en niet op zoek te gaan naar een zondebok", zegt de aanklager.

De 41-jarige man werd zondag door een familielid in het appartement aangetroffen, nadat zijn moeder die dag naar het ziekenhuis was gebracht. Zweedse media meldden onder meer dat hij ontstoken zweren op zijn benen had, nauwelijks kon lopen en over een beperkt spraakvermogen beschikte.