Bangladesh is donderdag begonnen met de verplaatsing van zeker vierhonderd Rohingya's naar een afgelegen eiland. Mensenrechtenrechtenorganisaties keuren de verhuizing van de vluchtelingen af en roepen de Bengalese regering op ermee te stoppen.

Desalniettemin is Bangladesh van plan om duizenden Rohingya's naar het eiland te transporteren. De operatie moet in april afgerond zijn.

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International betwijfelen of de verhuizing vrijwillig is en veilig verloopt. De in de Verenigde Staten gevestigde organisatie Refugees International noemde het plan "kortzichtig en onmenselijk". Het eiland zou gevaarlijk in zee liggen en vatbaar zijn voor overstromingen en cyclonen. De VN zegt "beperkte informatie" over de verplaatsing te hebben gekregen.

De Bengalese politie heeft de vluchtelingen donderdag met bussen naar een haven gebracht. Daar zullen de Rohingya's aan boord gaan van een schip. Volgens Bangladesh hebben de vluchtelingen ingestemd met hun verplaatsing. "Ze gaan er met plezier naartoe. Niemand wordt gedwongen", zei Mohammed Shamsud Douza, de verantwoordelijke regeringsfunctionaris.

Ruim een miljoen Rohingya's wonen momenteel in overbevolkte vluchtelingenkampen in Bangladesh. Een groot deel van hen vluchtte daarnaartoe omdat het leger in buurland Myanmar hen verjoeg. Het leger trad daarbij hard op en 15.000 tot 25.000 Rohingya's kwamen om het leven. Vanwege dat optreden werd Myanmar beschuldigd van genocide, maar dat heeft het land altijd ontkend.

Een vrouw die op het punt staat naar het eiland te gaan, huilt bij haar vertrek uit het vluchtelingenkamp. (Foto: ANP)

'Prachtig eiland', maar een 'geïsoleerd gevangenisleven'

Volgens de Bengalese regering worden de vluchtelingen verplaatst, omdat er weinig vooruitzicht op een terugkeer naar Myanmar is. Bovendien zouden er op het eiland betere faciliteiten zijn dan in de vluchtelingenkampen. De marine van Bangladesh heeft op het eiland onderdak voor minimaal 100.000 vluchtelingen gebouwd en een dijk aangelegd om overstromingen te voorkomen.

Omar Faruq, een Rohingya-leider die mee was op een regeringsreis naar het eiland, meldt dat het "werkelijk prachtig" is en er inderdaad betere faciliteiten zijn dan in de kampen. Toch willen de meeste mensen er volgens hem niet naartoe. "We willen niet eindigen in een geïsoleerd gevangenisleven", zei Nurul Amin, een vluchteling die niet op de lijst staat om naar het eiland te gaan.