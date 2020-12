De Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing is woensdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Franse media, waaronder Europe 1.

Giscard d'Estaing werd op 48-jarige leeftijd in 1974 president van Frankrijk. Hij zou dat blijven tot 1981. Zijn opvolger François Mitterrand overleed in 1996 en diens opvolger Jacques Chirac stierf vorig jaar. Dat maakte Giscard d'Estaing ruimschoots de oudste nog levende ex-president van Frankrijk.

Tijdens zijn termijn als president voer hij een liberale koers, waarin echtscheiding met wederzijdse instemming werd toegestaan. Ook werd abortus gelegaliseerd en de leeftijd waarop iemand meerderjarig werd, verlaagd. Onder zijn termijn had ook de laatste doodstraf in Frankrijk plaats.

Giscard d'Estaing (r) heeft een ontmoeting met zijn Amerikaanse evenknie, president Jimmy Carter (l) in 1978. (Foto: ANP)

Oud-president kampte met gezondheidsproblemen

Giscard d'Estaing was onlangs nog ontslagen uit het ziekenhuis in Tours waar hij kort daarvoor was opgenomen. Het is toen niet bekendgemaakt wat hem mankeerde. De voormalige president moest in september nog met een lichte longontsteking naar een ziekenhuis in Parijs.

Aanklagers openden in mei nog een onderzoek naar de voormalige leider, nadat een Duitse verslaggeefster een klacht had ingediend over vermeende handtastelijkheden na een interview in 2018. Hij zou meermaals haar achterste hebben aangeraakt. Giscard d'Estaing ontkende de beschuldiging.