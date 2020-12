Een Libische man die in 2016 een Airbus A320 van Afriqiyah Airlines kaapte is woensdag in Malta veroordeeld tot 25 jaar celstraf. Het toestel met 109 passagiers landde destijds zonder slachtoffers in Malta.

De 29-jarige Shah Soko Moussa bekende in februari het vliegtuig te hebben gekaapt op 23 december 2016. Zijn medekaper, net als Moussa afkomstig uit de Zuid-Libische stad Sabha, moet nog worden berecht. Hij ontkent betrokkenheid.

Het duo kaapte het toestel tijdens een vlucht van Sabha naar de Libische hoofdstad Tripoli en dwong de piloten uit te wijken naar Malta. Het lukte hen overigens niet in de cockpit te komen. Ze hadden nepwapens bij zich, bleek later, en dreigden het toestel op te blazen.

De mannen verklaarden tegenover de Maltese autoriteiten lid te zijn van een groep die steun gaf aan de in de 2011 gedode Libische dictator Muammar Kaddafi. Na vier uur onderhandelen verlieten de twee het vliegtuig met hun laatste gijzelaar, een bemanningslid, en gaven zich over.

Wat ze met hun actie wilden bereiken, blijft onduidelijk. De rechter zei dat, ondanks dat er geen gewonden vielen, de rechtbank dergelijke "terroristische" daden heel serieus moet nemen.