De conservatieve Hongaarse Europarlementariër József Szájer, die werd opgepakt op een homoseksfeest in Brussel vanwege het schenden van de coronamaatregelen, heeft zijn lidmaatschap van regeringspartij Fidesz van premier Viktor Orbán opgezegd.

Toen Szájer gearresteerd werd nadat hij probeerde te vluchten via een regenpijp, werd er ook xtc bij hem aangetroffen.

Fidesz is openlijk tegen gelijke rechten voor lhbti's. Szájer stapte zondag al op als lid van het Europees Parlement, waar hij sinds 2004 in zat. De ex-Europarlementariër had eerder onder meer meegewerkt aan de Hongaarse grondwet die het huwelijk tussen man en vrouw heilig verklaart.

Volgens de Hongaarse premier is de actie van Szájezer "onaanvaardbaar, onverdedigbaar en onverenigbaar met de waarden van onze politieke familie". Orbán zei woensdag tegen een Hongaarse krant dat het werk dat zijn ex-partijgenoot gedurende dertig jaar voor Fidesz heeft gedaan, niet zal worden vergeten.

De Brusselse politie was vrijdag binnengevallen bij de orgie boven een kroeg in de binnenstad na klachten van buren. Agenten troffen een stuk of twintig deels of volledig ontklede mannen aan.

De 59-jarige Szájer betuigde dinsdag al diepe spijt voor het schenden van de coronamaatregelen en beloofde de boete te betalen. De man ontkent overigens een xtc-gebruiker te zijn. Hij "vroeg iedereen om dit niet op mijn vaderland of mijn politieke gemeenschap te betrekken".

De locatie in Brussel waar de Europarlementariër en ongeveer twintig andere mannen werden aangetroffen. (Foto: ANP)