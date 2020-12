De Zweedse vrouw die dinsdag werd opgepakt nabij Stockholm omdat zij mogelijk haar zoon 28 jaar lang zou hebben opgesloten in hun appartement, is weer op vrije voeten. De 41-jarige man is woensdag ondervraagd, waarna Zweedse autoriteiten direct de verdenkingen tegen de vrouw afzwakten.

De zeventigjarige moeder blijft nog wel verdachte in de zaak, hoewel niet duidelijk is waar ze momenteel van wordt verdacht. Volgens de politie is er in ieder geval geen reden meer om haar vast te houden.

Agenten troffen de zoon van de vrouw zwaar ondervoed aan na een tip van een familielid. Hij zou vrijwel geen tanden meer hebben en nauwelijks meer kunnen lopen vanwege zweren op zijn benen. Daarnaast zou de man een zeer beperkt spraakvermogen hebben.

De moeder werd daarop gearresteerd op verdenking van illegale vrijheidsbeneming en het veroorzaken van lichamelijk letsel.

Het politiekorps wilde eerder al niet reageren op Zweedse berichtgeving dat het slachtoffer al 28 jaar vastzat. Dagbladen Expressen en Aftonbladet meldden dat de moeder haar destijds twaalfjarige zoon van school haalde en sindsdien opgesloten hield in het appartement.