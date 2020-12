Ethiopië en de Verenigde Naties hebben woensdag een akkoord bereikt over hulp aan inwoners en vluchtelingen in de noordelijke regio Tigray. In het conflictgebied vecht het Ethiopische leger tegen het volksbevrijdingsfront TPLF.

Bij het conflict zijn naar schatting duizenden mensen omgekomen en 45.000 anderen gevlucht. De VN krijgt toegang tot delen in de regio die onder bewind van de Ethiopische regering staan om de inwoners en vluchtelingen van voedsel en medicijnen te voorzien.

Wanneer de VN de noodhulp gaat leveren, is nog onduidelijk. Eerst moet nog in kaart worden gebracht waar behoefte aan is, aldus het hoofd van de VN-vluchtelingendienst in Ethiopië.

Afgelopen weekend werd Mekelle, de hoofdstad van Tigray, ingenomen door het regeringsleger. De strijd is echter nog niet voorbij en er wordt nog een tegenoffensief van TPLF verwacht.

Conflict opgelaaid na uitstel verkiezingen vanwege coronacrisis

Het conflict laaide begin deze maand op nadat de TPLF een legerbasis van de regering aangevallen zou hebben. Afgelopen zomer ontstond er ruzie, omdat de TPLF verkiezingen had georganiseerd, terwijl de Ethiopische premier Abiy Ahmed die juist had uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Veel landen en internationale organisaties hebben de premier herhaaldelijk opgeroepen een einde te maken aan het offensief in de regio. Ze vrezen dat het conflict Ethiopië in een grotere crisis kan storten en verdeeldheid zal zaaien.

Sinds het begin van het offensief zijn ruim 45.000 mensen op de vlucht geslagen en duizenden anderen omgekomen, al is het vanwege gebrekkige communicatiemiddelen moeilijk om de aantallen te verifiëren.