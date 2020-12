Honderden mensen zijn woensdagochtend bijeengekomen in de Duitse stad Trier, waar dinsdag vijf mensen zijn omgekomen bij een opzettelijke aanrijding. De politie van Trier meldt dat ze hun medeleven tonen voor "de slachtoffers van de horrorrit".

De 51-jarige Bernd Walter W. reed dinsdagmiddag zigzaggend door een voetgangersgebied en raakte bewust meerdere mensen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat hij zeer waarschijnlijk geen politiek motief had. W. was tijdens de rit onder invloed van alcohol.

Een baby, haar vader en drie vrouwen zijn om het leven gekomen. Meerdere gewonden liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

W. had het voertuig een paar dagen eerder geleend van een vriend en sliep er ook in. Hij wordt woensdag voorgeleid voor de rechter. Over zijn verklaring is niets bekendgemaakt.