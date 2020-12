De man die dinsdag in het Duitse Trier vijf mensen doodreed en achttien anderen heeft verwond door ze bewust aan te rijden, vertoont psychisch afwijkend gedrag. In verhoren geeft hij tot dusver onbegrijpelijke verklaringen, zo meldt de politie woensdag.

Ook bij zijn aanhouding zou de man de indruk hebben gegeven in de war te zijn.

Eerder was al bekend dat de man, die zoals het nu lijkt geen vast woonadres had, onder invloed was van alcohol. Uit zijn verklaringen kunnen "noch een begrijpelijk motief voor de handeling, noch details van de gang van zaken kunnen worden afgeleid", aldus de politie.

Wel staat vast dat de man met opzet mensen heeft aangereden. Hij reed zigzaggend door voetgangersgebied met een van een vriend geleende auto, waarin hij de dagen voor het incident ook sliep.

Vijf mensen zijn doodgereden, onder wie een baby en haar vader. Meerdere gewonden liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder hen zijn volgens Duitse media de moeder en een broertje van de omgekomen baby.

De man kon na 1 kilometer worden gestopt door aangesnelde veiligheidsdiensten. De man was geen bekende van de politie.