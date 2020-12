De Hongkongse rechtbank heeft Joshua Wong en twee andere prominente prodemocratische activisten woensdag schuldig bevonden aan het organiseren van en deelnemen aan een illegale demonstratie. Wong heeft een celstraf van 13,5 maanden opgelegd gekregen.

De twee andere veroordeelden zijn Ivan Lam en Agnes Chow, oude schoolvrienden van Wong met wie hij zich al sinds 2011 inzet voor meer democratie. Chow moet van de rechter tien maanden de gevangenis in en Lam zeven maanden. De maximale celstraf die de drie konden krijgen, was vijf jaar.

Hongkong is onderdeel van China, maar is op papier grotendeels autonoom. In de praktijk krijgt Peking steeds meer invloed. De drie twintigers vervulden belangrijke rollen binnen Demosisto. Deze prodemocratische organisatie werd in juni door Wong ontbonden, enkele uren nadat Peking een omstreden veiligheidswet in Hongkong invoerde.

Wong, Lam en Chow zijn schuldig bevonden aan het organiseren van en deelnemen aan een illegale demonstratie op 29 juni 2019. Het hoofdkantoor van de politie werd toen urenlang omsingeld door betogers. Vorig jaar vonden dagelijks protesten plaats, waarvan een deel eindigde in gewelddadige botsingen met de politie. De autoriteiten gaven voor meerdere protesten geen toestemming.

In eerste instantie waren de protesten gericht tegen een wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk maakt, later werd meer democratie geëist. De protestbeweging, die de kop in is gedrukt door de invoering van de veiligheidswet, had geen leiders.

Wong was belangrijke leider van paraplubeweging

Wong is een van bekendste activisten van Hongkong. Hij was een van de leiders van de zogeheten paraplubeweging in 2014. Jongeren voerden massaal actie voor meer democratie door maandenlang een deel van het financiële hart te bezetten. In 2011 leidde hij succesvol een actie tegen een nationaal onderwijsplan. Lam en Chow waren ook bij beide acties betrokken.

De nu 24-jarige Hongkonger zat vorig jaar vijf weken in de gevangenis vanwege minachting van de rechtbank. Toen hij medio juni vervroegd vrijkwam, waren de antiregeringsprotesten al in volle gang. Na zijn vrijlating pleitte hij direct voor de intrekking van het uitleveringswetsvoorstel - wat enkele maanden later gebeurde - en het aftreden van de Hongkongse leider Carrie Lam.