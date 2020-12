De kapitein van The Conception, het schip dat in september vorig jaar in brand vloog voor de Californische kust, is door het Amerikaanse Openbaar Ministerie in totaal 34 keer aangeklaagd voor doodslag. Hem wordt onder meer nalatigheid verweten in de aanloop naar de brand op het schip, die aan 34 mensen het leven kostte.

De inmiddels 67-jarige kapitein wordt vervolgd voor wangedrag, nalatigheid en onoplettendheid. Hij zou zijn bemanningsleden niet voldoende hebben getraind waardoor het onvoldoende voorbereid was op rampsituaties. Daarnaast wordt hem verweten dat geen enkel bemanningslid wakker was toen de brand uitbrak, terwijl het wettelijk is vastgesteld dat dit wel het geval moest zijn.

"Als resultaat van deze vermeende tekortkomingen van de kapitein draaide een aangename duikreis uit op een nachtmerrie, toen de passagiers en een crewlid opgesloten raakten in een brandende slaapzaal, zonder mogelijkheid om te ontsnappen", aldus de openbaar aanklager.

Hoewel de kapitein nog op vrije voeten is, verwacht het Amerikaanse Openbaar Ministerie dat hij zich binnen een aantal weken vrijwillig gaat melden bij de autoriteiten.

Voor elke aanklacht van doodslag kan de kapitein maximaal tien jaar cel opgelegd krijgen.