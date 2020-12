De Russische politie vermoedt de man te hebben gearresteerd die in de jaren 2011 en 2012 zeker 26 oudere vrouwen om het leven bracht. De verdachte stond bekend als de 'Volga-maniak', schrijft The Guardian dinsdag.

DNA-onderzoek bracht Russische autoriteiten bij de inmiddels 38-jarige Radik T. Zijn gegevens zouden overeengekomen zijn met voetafdrukken en andere patronen van plaatsen delict.

T. zou telkens op dezelfde wijze te werk zijn gegaan. Hij zou zich aan de deur voordoen als een elektricien of loodgieter, waarna hij eenmaal binnen de vrouwen overmeesterde en hen wurgde door middel van aanwezige objecten of zijn eigen fysieke kracht. Het merendeel van de slachtoffers was ouder dan zeventig jaar.

De seriemoordenaar beroofde zijn slachtoffers in vrijwel alle gevallen, hoewel er enkele uitzonderingen waren, schrijft de Britse krant. Daarnaast zou hij plaats delicten grondig schoonmaken en droeg hij altijd handschoenen, aldus Russische autoriteiten.

T. maakte slachtoffers in Samara, Tolyatti, Izjevsk, Ufa, Kazan en diverse andere steden, meldt The Guardian. In de laatstgenoemde stad zou T. hebben gewoond. Het Russische ministerie van Justitie loofde vorig jaar ruim 33.000 euro uit voor de gouden tip die naar de seriemoordenaar zou leiden.