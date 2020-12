De 51-jarige man die dinsdagmiddag in de voetgangerszone in de Duitse stad Trier meerdere mensen doodreed, had geen terroristisch of politiek motief. Dat melden meerdere Duitse media op basis van bronnen binnen veiligheidskringen.

Volgens ooggetuigen reed de man rond 14.00 uur met hoge snelheid met zijn zilverkleurige SUV in op voetgangers in de Duitse stad, vlak bij de grens met Luxemburg. De Duitse autoriteiten zeggen dat er opzet in het spel was, maar het motief van de man is nog onduidelijk.

Door de aanrijding kwamen zeker twee mensen om het leven, onder wie een baby. De autoriteiten spreken van zeker vijftien gewonden. Lokale media hebben het over vier doden, maar dat is nog niet bevestigd.

Ooggetuigen omschrijven hoe mensen door de lucht vlogen en er kort na het incident paniek uitbrak. De dader reed daarna door en kon na 1 kilometer worden gestopt door aangesnelde veiligheidsdiensten. Hij verzette zich bij zijn aanhouding.

De dader heeft de Duitse nationaliteit en komt uit het district Trier-Saarburg. Hij wordt nog steeds ondervraagd. Volgens de politie handelde hij alleen en was hij geen bekende van de politie.

56 Chaos in Trier nadat man op winkelend publiek inrijdt

Burgemeester Trier: 'Ooggetuigen volledig getraumatiseerd'

Mensen werd na het incident verzocht om uit het centrum weg te blijven. Hulpdiensten waren ter plaatse om de meerdere gewonden te helpen, een aantal van hen zijn er nog slecht aan toe.

Burgemeester Wolfram Leibe van Trier vertelde zichtbaar geëmotioneerd aan lokale media dat hij geschokt was door de gebeurtenis. "Mensen die het zagen gebeuren waren volledig getraumatiseerd", aldus Leibe, die de plaats delict omschreef als "een oorlogsgebied".

De Duitse bondskanselier Angela Merkel laat weten geschrokken te zijn van de gebeurtenissen in Trier. "Onze gedachten zijn bij de families van de slachtoffers, de gewonden en de hulpverleners."

Sinds de aanslag in 2016 op een kerstmarkt in Berlijn zijn in Duitsland extra veiligheidsmaatregelen getroffen in voetgangerszones. Bij die aanslag kwamen twaalf mensen om het leven. Eerder dit jaar verwondde een man meer dan zestig mensen toen hij met zijn auto inreed op een carnavalsstoet.

De Duitse politie geeft om 19.00 uur een persconferentie. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over de toedracht van het incident.