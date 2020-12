De Belgische politie heeft vrijdagavond de Hongaarse Europarlementariër József Szájer opgepakt wegens het schenden van coronamaatregelen tijdens een seksfeest in Brussel. Dinsdag heeft hij in een verklaring toegegeven dat hij om deze reden afgelopen weekend is opgestapt uit het parlement.

De Brusselse politie viel vrijdag binnen op het feest boven een kroeg in de binnenstad. Volgens Belgische media werden daar zo'n 25 ontklede mannen aangetroffen.

Szájer is de Brusselse voorman van de Hongaarse regeringspartij Fidesz van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Deze partij is openlijk tegen gelijke rechten voor lhbti's.

"Het spijt me diep dat ik de coronamaatregelen heb geschonden", laat Szájer dinsdag weten. "Het was onverantwoordelijk van mij."

Hij zal de boete die hem is opgelegd betalen, schrijft hij in een verklaring, en vraagt "iedereen om dit niet op mijn vaderland of mijn politieke gemeenschap te betrekken. De misstap was strikt persoonlijk."

De politie heeft volgens de Europarlementariër bij de inval xtc gevonden, maar hij beklemtoont dat hij niets heeft gebruikt en ook niet weet van wie de drugs waren.

De kroeg waarboven het seksfeest plaatsvond. (Foto: ANP)