Een automobilist is dinsdag in de Duitse stad Trier op meerdere voetgangers ingereden. Hierbij zijn twee doden en mogelijk vijftien gewonden gevallen.

De politie heeft de bestuurder opgepakt en het voertuig in beslag genomen. Vanwege de aanrijding roept de politie mensen op weg te blijven uit het stadscentrum.

Over de toedracht van het incident is nog weinig bekend. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of er sprake is van een ongeval of dat de bestuurder mensen bewust wilde aanrijden. De verdachte, een 51-jarige man uit het district Trier-Saarburg, wordt ondervraagd door de politie.

Hulpdiensten zijn ter plaatse om de gewonden te helpen. Het gebied is door de politie afgezet. Een aantal slachtoffers is ernstig gewond, zegt burgemeester Wolfram Leibe. Er is geen verdere informatie gedeeld over de toestand van de slachtoffers.

De stad Trier ligt in het zuidwesten van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg.