Meerdere personen zijn dinsdag in de Duitse stad Trier gewond geraakt doordat ze in een voetgangersgebied zijn aangereden door een auto. De bestuurder is volgens lokale media aangehouden.

De politie meldt dat iedereen moet wegblijven van de plek waar de aanrijding plaatsvond. Over het incident is nog weinig bekend. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of er sprake is van een ongeval of dat de bestuurder iemand bewust wilde aanrijden.

Over de toestand van de slachtoffers is nog niets naar buiten gebracht. Ook is niet bekend hoeveel gewonden er zijn. Hulpdiensten zijn ter plaatse om de slachtoffers te verzorgen. Lokale media melden dat één slachtoffer is overleden, maar die informatie is nog niet door de politie bevestigd.

De stad Trier ligt in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg.