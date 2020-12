Een vrouw is in Zweden opgepakt omdat ze haar zoon 28 jaar lang zou hebben opgesloten in hun appartement. De inmiddels 41-jarige man raakte in die tijd ondervoed en heeft bijna geen tanden meer, melden Zweedse media dinsdag.

De vrouw wordt verdacht van illegale vrijheidsbeneming en het veroorzaken van lichamelijk letsel.

Een politiewoordvoerder zegt dat de man "heel lang opgesloten zat" in het appartement in Haninge, een voorstad van Stockholm, maar wil geen commentaar geven op berichten in de media dat het slachtoffer al 28 jaar vastzat.

Volgens berichten in de dagbladen Expressen en Aftonbladet heeft de moeder haar zoon van school gehaald toen hij twaalf jaar oud was en hem sindsdien opgesloten in het appartement.

Een familielid vond de zoon nadat de zeventigjarige moeder zondag naar het ziekenhuis was gebracht, meldt Expressen. De man had ontstoken zweren op zijn benen, kon nauwelijks lopen, had bijna geen tanden meer en had een beperkt spraakvermogen. De politie bevestigt alleen dat de man in het ziekenhuis ligt en niet-levensbedreigende verwondingen heeft.

Volgens het familielid leefden moeder en zoon in een appartement dat eruitzag alsof het al jaren niet was schoongemaakt. De man lag op een deken op de grond toen hij werd aangetroffen door het familielid.