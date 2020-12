De Maleisische politie stelt een taskforce samen voor onderzoek naar tegenstrijdige sectierapporten in de zaak rond de dood van het Nederlandse model Ivana Smit, laat advocaat van de familie Sébas Diekstra dinsdag aan NU.nl weten.

Smit werd in december 2017 dood gevonden na een val van een appartementencomplex in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze viel van het balkon van het echtpaar Alexander en Luna Johnson, nadat ze samen hadden gefeest.

De uitkomsten in een Nederlands en Maleisisch sectierapport zouden niet overeenkomen. In het Maleisische sectierapport staat dat Smit nog leefde vlak voor ze van het balkon viel, terwijl het in het Nederlandse rapport mogelijk wordt geacht dat het achttienjarige model al was overleden voor ze viel.

In november 2019 oordeelde het hooggerechtshof in Maleisië dat er opnieuw een onderzoek naar de doodsoorzaak moest worden ingesteld. Daarmee vernietigde het hof een uitspraak van de rechtbank, die eerder oordeelde dat er geen sprake was van betrokkenheid van derden.

De nabestaanden van Smit zijn ervan overtuigd dat het echtpaar Johnson iets met haar dood te maken heeft. Het paar verblijft momenteel in de Verenigde Staten. De familie heeft het Maleisische gerechtshof gevraagd een uitleveringsverzoek in te dienen.

Ook heeft de familie Smit het gerechtshof verzocht de inspecteur, die voor het in hun ogen gebrekkige onderzoek verantwoordelijk was, van de zaak te halen. Eerder bleek al dat essentiële handelingen in het onderzoek waren vergeten, zoals het opnemen van de temperatuur van het lichaam om de tijd van haar overlijden te bepalen.

De rechter heeft laten weten dat vermoedelijk pas volgend jaar in een zitting wordt ingegaan op deze kwesties.