Het leger van Azerbeidzjan is dinsdag (lokale tijd) het laatste gebied in de betwiste enclave Nagorno-Karabach binnengetrokken. Het district Laçin is een van de gebieden die Armenië onder de bepalingen van een recent staakt-het-vuren terug moest geven aan Azerbeidzjan.

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie publiceerde een video waarin te zien is dat een tank met daarachter een colonne vrachtwagens Laçin binnenrijdt.

Volgens verslaggevers van het Franse persagentschap AFP werd de colonne geflankeerd door voertuigen van het Russische leger. Rusland trad op als bemiddelaar tussen de twee vechtende oud-Sovjetrepublieken en levert een vredesmacht die toeziet op de naleving van het akkoord.

Net als in Agdam en Kalbajar, twee andere districten rond Nagorno-Karabach die door Armenië zijn afgestaan, besloten etnische Armenen in groten getale Laçin te verlaten voordat de Azerbeidzjaanse troepen de regio innamen. Daarbij namen zij zoveel mogelijk spullen mee, waaronder meubels, vee en zelfs brandhout. Ook staken sommige vluchtende Armenen hun huizen in brand.

Eind september laaide het decennialange conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië om de regio Nagorno-Karabach opnieuw op. De enclave met een etnisch Armeense meerderheid scheidde zich in de jaren negentig af van Bakoe en verklaarde zich onafhankelijk, wat overigens door vrijwel geen enkel land werd erkend. Azerbeidzjan heeft sindsdien meermaals geprobeerd het gebied weer onder controle te krijgen.