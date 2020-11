De ontbossing van het Amazoneregenwoud in Brazilië is gestegen tot het hoogste punt in twaalf jaar. Ten opzichte van 2019 steeg de hoeveelheid ontboste grond met 9,5 procent naar ruim 11.000 vierkante kilometer, schrijft persbureau Reuters op basis van onderzoek van het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek INPE.

Op satellietbeelden valt te zien hoe het regenwoud veranderde tussen augustus vorig jaar en eind juli dit jaar. Onderzoekers richten zich op deze tijdsperiode, omdat ontbossing beter in kaart kan worden gebracht tijdens het droogteseizoen binnen de Amazone.

Het gaat om een gebied dat ruim zeven keer zo groot is als Londen en dit betekent dat Brazilië de eigen klimaatbelofte breekt om de ontbossing van het Amazoneregenwoud te limiteren tot zo'n 3.900 vierkante kilometer per jaar. In de laatste twee jaar werd achtereenvolgens 7.536 en rum 10.000 vierkante kilometer bos vernietigd.

Er dreigen geen sancties voor de Braziliaanse regering, maar milieuorganisaties zouden wel rechtszaken kunnen aanspannen.

Supporters van Bolsonaro claimen dat ontbossing wordt gestopt

Sinds het presidentschap van Jair Bolsonaro is de ontbossing van het grootste regenwoud ter wereld in een stroomversnelling gekomen. Milieuorganisaties beschuldigen de president van nalatigheid tegenover illegale boomkap en het toegeven aan bedrijven om grote boerderijen te starten, ten koste van het regenwoud.

Partijen die Bolsonaro ondersteunen claimen dat de president de ontbossing van het Amazoneregenwoud heeft afgezwakt, schrijft Reuters. Zij wijzen op de afgevlakte stijging van de ontbossing: In 2019 werd een stijging gemeld van 34 procent ten opzichte van een jaar eerder, dit jaar gaat het om een stijging van 9,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

"We vieren dit nieuws niet, maar het toont aan dat onze inspanningen effect hebben", aldus vicepresident Hamilton Mourão. Bolsonaro zette vorig jaar het leger in om ontbossing tegen te gaan en bosbranden aan te pakken.

'Klimaatverandering zet druk op energie- en waterstelsel in Brazilië'

Militaire experts in Brazilië hebben hun zorgen geuit over de ontbossing van het Amazoneregenwoud. Volgens de deskundigen kan een klimaatverandering teweeg worden gebracht waarmee de traditionele seizoenen met regenval uit balans raken. Dat zou desastreus zijn voor speciaal aangelegde energiecentrales.

Brazilië is erg afhankelijk van de eigen energiecentrales, waar ruim 60 procent van alle elektriciteit in het land wordt opgewekt door middel van waterbronnen. "Het bestrijden van ontbossing en klimaatverandering zou dé prioriteit moeten zijn van bewindslieden", aldus onderzoeker Oliver-Leighton Barrett.