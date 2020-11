Het Franse parlement heeft een omstreden wetsvoorstel dat het herkenbaar in beeld brengen van politieagenten strafbaar maakt, geschrapt. Dat maakte een woordvoerder van de partij van de Franse president Emmanuel Macron maandag bekend. De veiligheidswet zorgde de afgelopen weken voor veel ophef in Frankrijk.

"We gaan de wet compleet herschrijven en een nieuwe versie zal dan worden ingediend", zei Christophe Castaner, fractieleider van LaREM in het parlement, op een persconferentie.

Eerder deze maand stemde de Franse regering in met de nieuwe veiligheidswet, waardoor het strafbaar wordt om in Frankrijk beelden van politieagenten te verspreiden tenzij hun gezicht onherkenbaar wordt gemaakt. In het wetsvoorstel staat dat er geen beelden van agenten mogen worden verspreid die de "fysieke of mentale integriteit" van de dienders in gevaar kunnen brengen.

Mensenrechtenorganisaties zien het wetsontwerp als een middel om de persvrijheid aan banden te leggen en een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door de politie onmogelijk te maken. Overtreders van de wet zouden een jaar gevangenisstraf en een boete van 45.000 euro opgelegd kunnen krijgen.

Ophef nam toe na uitlekken bewakingsbeelden

Uit protest werd de afgelopen weken door tienduizenden mensen in verschillende Franse steden geprotesteerd tegen de veiligheidswet.

De ophef over het wetsvoorstel nam afgelopen week toe, nadat bewakingsbeelden naar buiten waren gekomen waarop een 41-jarige zwarte muziekproducent door agenten in elkaar wordt geslagen in zijn studio in Parijs. De muzikant, Michel Zecler, werd daarbij naar eigen zeggen racistisch bejegend. De vier betrokken agenten zijn in de nacht van zondag op maandag aangeklaagd, aldus een bij het onderzoek betrokken bron tegen het Franse persbureau AFP.

Het incident zette de protesten kracht bij. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken gingen zaterdag 133.000 betogers de straat op, van wie 46.000 in Parijs.

Franse agenten in botsing met betogers

Groepen demonstranten kwamen zaterdag in botsing met Franse ordetroepen. Gemaskerde betogers wierpen barricades op en gooiden vuurwerk en stenen richting de politie. Agenten zetten traangas en flitsgranaten in.

Bij de ongeregeldheden werden meerdere auto's, een motor en bouwmaterialen in brand gestoken. Betogers en de politie raakten slaags met elkaar.

Volgens minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken zijn meer dan tachtig personen opgepakt en zijn zo'n honderd agenten gewond geraakt bij de demonstraties.