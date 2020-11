Voormalig president van Suriname en ex-legerleider Desi Bouterse heeft spijt dat hij het doodschieten van vijftien politieke tegenstanders in december 1982 niet heeft zien aankomen. "Ik ben daar niet trots op", zei hij maandag tijdens een zitting van de krijgsraad in de rechtbank in Paramaribo.

Het was de eerste keer dat Bouterse in de rechtbank inhoudelijk inging op de gebeurtenissen 38 jaar geleden, de zogenoemde Decembermoorden.

Hij deed dat door een verklaring voor te lezen. Kern van zijn betoog was dat de politieke tegenstanders waren opgepakt en later zijn gedood omdat zij een vijandelijke invasie zouden voorbereiden.

Volgens de oud-legerleider heeft de krijgsraad nooit aan waarheidsvinding gedaan. Belangrijke getuigen, zoals de Nederlander Peter van Haperen, zijn volgens hem nooit gehoord. Ook belastende informatie uit onder andere Nederland is door de krijgsraad genegeerd, aldus Bouterse.

Bouterse werd veroordeeld tot 20 jaar na slepende rechtszaak

De oud-president werd in november 2019 door de krijgsraad veroordeeld tot twintig jaar cel voor het medeplegen van moord. In 1982 was Bouterse leider van het toenmalige militaire bewind in Suriname. Onder dat bewind werden vijftien vooraanstaande Surinamers gemarteld en vermoord.

De krijgsraad achtte bewezen dat er sprake was geweest van opzet en voorbedachten rade. Bouterse stelde toen in een reactie dat het vonnis tot stand was gekomen door "complotten van witte mannen, geheime diensten en Mark Rutte".

Hoger beroep werd verder vertraagd door corona

Het proces rond de Decembermoorden begon in 2007. Bouterse wist de zaak enige tijd te vertragen met een amnestiewet, die in 2012 werd aangenomen door het Surinaamse parlement. De hoofdverdachte heeft zijn betrokkenheid bij de moorden altijd ontkend.

Het was de bedoeling dat de zaak eerder zou worden hervat, nadat Bouterse hoger beroep had aangespannen. Vanwege de coronamaatregelen was dat echter niet haalbaar.