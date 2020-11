Vier Franse politieagenten worden aangeklaagd vanwege de mishandeling van een zwarte man in een Parijse muziekstudio, heeft de openbaar aanklager zondagavond bekendgemaakt. Drie van de agenten worden vervolgd voor opzettelijk geweld met een wapen en racistische opmerkingen.

De vierde agent wordt aangeklaagd, omdat die in de studio een traangasgranaat gebruikte. Alle agenten worden beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen.

De officier van justitie van Parijs kondigde dit nieuws volgens Franse media zondagavond aan tijdens een persconferentie. Hij meldde dat er een gerechtelijk onderzoek naar de vier agenten is geopend.

Het incident deed zich ruim een week geleden voor. Het slachtoffer, de 41-jarige zwarte muziekproducent Michel Zecler, vertelde dat hij in de buurt van zijn studio zonder mondkapje op straat werd gesignaleerd en naar binnen ging om een boete te ontlopen.

De politieagenten achtervolgden Zecler. Uit beelden blijkt dat ze hem vervolgens zes minuten lang schopten, stompten en sloegen, terwijl hij de agenten op geen enkele manier had aangevallen. De agenten zeiden in eerste instantie dat de producer hun wapens wilden afpakken.

Bewakingsbeelden druisen echter in tegen de oorspronkelijke verklaringen van de agenten. De Franse president Emmanuel Macron heeft de beelden een "schande voor Frankrijk" genoemd.

Vele tienduizenden mensen gingen boos de straat op

Zaterdag protesteerden tienduizenden mensen tegen een nieuwe veiligheidswet, die het verbiedt agenten herkenbaar in beeld te brengen. Het overgrote deel van de betogers liep vreedzaam mee met de mars, maar later op de dag kwamen kleine groepen in botsing met Franse ordetroepen.

Gemaskerde betogers wierpen barricades op en gooiden vuurwerk en stenen richting de politie. Agenten zetten traangas en flitsgranaten in.

Bij de ongeregeldheden werden meerdere auto's, een motor en bouwmaterialen in brand gestoken. Betogers en de politie raakten slaags met elkaar. Volgens minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken zijn meer dan tachtig personen opgepakt en zijn zo'n honderd agenten gewond geraakt bij de demonstraties.

Racisme en etnisch profileren al jaren probleem bij de politie

Niet alleen in Parijs werd gedemonstreerd. Zo deden duizenden mensen mee aan marsen in Lille, Rennes, Straatsburg en andere steden.

Racisme, discriminatie en etnisch profileren is binnen de Franse politie is een groot probleem, stelde Human Rights Watch in een afgelopen zomer verschenen rapport. Na de dood van de Amerikaan George Floyd laaide de discussie over Fransen die door politiegeweld zijn omgekomen op.