De arbeidsinspectie van Nieuw-Zeeland heeft tien organisaties en drie personen aangeklaagd in het onderzoek naar de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island, meldt TNVZ maandag. Bij de ramp in december 2019 kwamen 22 mensen om het leven.

De arbeidsinspectie onderzocht onder meer waarom groepsreizen naar de actieve vulkaan destijds doorgingen, terwijl drie weken daarvoor het dreigingsniveau vanwege een mogelijke uitbarsting was verhoogd.

De betrokkenen zouden te veel risico hebben genomen, concludeert WorkSafe. Volgens Phil Parkes, hoofd van de arbeidsinspectie, was de vulkaanuitbarsting weliswaar "onverwacht", maar kwam die niet als een volslagen verrassing. Daarom diende de inspectie in totaal dertien aanklachten in.

De tien organisaties riskeren boetes oplopend tot 1,5 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (ruim 882.000 euro). De drie individuen kunnen maximaal een boete van 300.000 Nieuw-Zeelandse dollar opgelegd krijgen.

Om welke organisaties en individuen het gaat, is nog niet bekendgemaakt. Om privacyredenen wil de arbeidsinspectie pas op 15 december zeggen wie de aangeklaagden zijn. Op die dag worden de organisaties en individuen voorgeleid. Een van de beklaagden liet echter aan TNVZ weten te zijn aangeklaagd.

Toen de vulkaan op White Island op 9 december 2019 uitbarstte, bevonden zich 47 mensen op het eiland. Het natuurgeweld eiste 22 levens. Nog eens 22 mensen raakten zwaar gewond.