Een dag na het offensief van de Ethiopische regering in Mekelle, de hoofdstad van de opstandige regio Tigray, kan het lokale ziekenhuis de zorg voor het toegestroomde aantal slachtoffers niet meer aan. In de rest van Tigray lijkt het nog altijd onrustig te zijn: zo claimde leider van de regionale militie TPLF zondag tegenover persbureau Reuters een militair vliegtuig te hebben neergehaald en een stad te hebben heroverd.

Volgens een vertegenwoordiger van het Rode Kruis is de rust in Mekelle zondag wedergekeerd, maar dreigt tegelijkertijd een tekort aan materiaal in de grootste ziekenhuis in de stad. Het ziekenhuis heeft onder meer te weinig hechtingsmateriaal, medicijnen en lijkzakken na het offensief van zaterdag.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed claimde zaterdag de stad te hebben ingenomen na een offensief van enkele uren. Daarbij zouden volgens de premier geen onschuldige burgers het doelwit zijn geworden.

De precieze situatie in het oorlogsgebied is echter moeilijk te controleren. De Ethiopische regering heeft zoveel mogelijk communicatiemiddelen van en naar de regio afgesloten. Ook het Rode Kruis heeft nog geen inschatting gegeven van het aantal slachtoffers naar aanleiding van de onrusten in het gebied.

Berichten over een raketaanval op Asmara, de hoofdstad van buurland Eritrea, zijn ook nog niet bevestigd. Amerikaanse diplomaten in de stad meldden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere explosies. De TPLF eiste twee weken geleden de verantwoordelijkheid op voor de eerste raketaanval, maar liet zich over twee andere raketaanvallen niet uit.

Vluchtelingenorganisatie hoopt op humanitaire toegang tot regio

Het hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zei zondag te hopen dat de Ethiopische autoriteiten binnenkort humanitaire toegang tot de noordelijke Tigray-regio in Ethiopië verlenen. "Het is nu nog niet mogelijk, dus ik hoop dat het de komende dagen verandert", zei VN-Hoge Commissaris voor Vluchtelingen Filippo Grandi op een online persconferentie vanuit de Soedanese hoofdstad Khartoem.

Aangenomen wordt dat duizenden mensen zijn omgekomen en bijna 44.000 inwoners naar Soedan zijn gevlucht sinds de gevechten in Tigray op 4 november uitbraken.