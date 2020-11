Bijna honderd Franse politieagenten zijn zaterdag gewond geraakt door ongeregeldheden tijdens de massale protesten tegen politiegeweld in het land, laat de minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter weten. De politie verrichtte in totaal 81 aanhoudingen.

Darmanin schrijft in het bericht de in totaal 98 gewond geraakte agenten te steunen en dat Frankrijk de daders van het geweld tegen de dienders gaat vervolgen.

Vele tienduizenden Fransen gingen zaterdag de straten op om te demonstreren tegen politiegeweld. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt over 133.000 mensen, van wie 46.000 in Parijs demonstreerden. De organisatie van de protesten schatte het aantal betogers echter veel hoger in en zei tegen Le Monde dat ongeveer 500.000 Fransen die dag de straten op zijn geweest.

Het is niet bekend of en hoeveel betogers gewond raakten bij de massale onlusten na de demonstraties afgelopen zaterdag.

Een freelance fotograaf raakte tijdens de demonstratie gewond aan zijn gezicht door volgens belangengroep Verslaggevers Zonder Grenzen 'onaanvaardbaar' politiegeweld. De politie zegt te onderzoeken hoe de fotograaf gewond is geraakt.

Ophef om mishandeling zwarte muziekproducent

In het land ontstond afgelopen week ophef nadat bewakingsbeelden naar buiten kwamen waarop een 41-jarige zwarte muziekproducent door agenten in elkaar wordt geslagen in zijn studio in Parijs. De muzikant, Michel Zecler, werd daarbij naar eigen zeggen racistisch bejegend. Er is een onderzoek ingesteld naar het incident, dat door de Franse president Emmanuel Macron een 'schande' werd genoemd.

Daarnaast is er ook ophef om een nieuw, controversieel wetsvoorstel dat het verspreiden van beelden van agenten inperkt. Vorige week demonstreerden ook al enkele duizenden Fransen tegen de nieuwe veiligheidswet.

In het wetsvoorstel staat dat er geen beelden van agenten mogen worden verspreid die de "fysieke of mentale integriteit" van de dienders in gevaar kunnen brengen. De betogers vrezen dat het daardoor bemoeilijkt wordt om politiegeweld en machtsmisbruik aan de kaak te stellen.

Darmanin zei in een reactie op de betogers dat de wet alleen inhoudt dat agenten niet herkenbaar in beeld mogen worden gebracht. De wet is echter te vaag opgetekend en staat daarom open voor interpretatie, reageerden burgerrechten- en journalistieke organisaties op de minister.